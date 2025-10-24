REGIONALI IN CAMPANIA. TERESA VASTOLA IN CAMPO CON LA LISTA CASA RIFORMISTA

“Ho scelto di candidarmi alle Elezioni Regionali in Campania con Casa Riformista perché credo in una politica fatta di competenza, responsabilità e ascolto. In passato ho avuto l’onore di servire la mia comunità come Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, ai Fondi Europei e alle Politiche Sociali del Comune di San Valentino Torio, mentre oggi ricopro il ruolo di Consigliere comunale.”

Lo annuncia la Consigliera Comunale di San Valentino Torio Teresa Vastola.

“Queste esperienze” continua Teresa Vastola. ” mi hanno permesso di conoscere da vicino le esigenze del territorio e di comprendere quanto la buona amministrazione possa fare la differenza nella vita delle persone.

Da Dottore Commercialista voglio portare in Consiglio Regionale la voce dei professionisti, delle imprese e dei cittadini che ogni giorno lavorano per creare valore.

La Campania ha bisogno di una politica concreta e riformista, capace di unire e di valorizzare il merito e la competenza. Con Casa Riformista vogliamo costruire una Regione più moderna, efficiente e vicina a chi produce futuro. Per questa nuova opportunità mi corre l’obbligo di ringraziare il Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, la Coordinatrice Provinciale di Italia Viva Annarosa Sessa e le tante amiche ed amici amministratori locali che hanno sostenuto la mia candidatura”