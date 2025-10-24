REGIONALI IN CAMPANIA. PRESENTATA LA LISTA AVANTI-PSI IN PROVINCIA DI SALERNO: ECCO I NOMI

È stata ufficialmente depositata a Salerno la lista “Avanti Campania” per le prossime elezioni regionali, a sostegno di Roberto Fico Presidente.
A comporre la squadra, espressione di esperienza, impegno e radicamento sui territori, figurano: Antonella Garofalo, componente della Segreteria nazionale del Psi e Assessore al Comune di Cava de’ Tirreni; Andrea Volpe, Consigliere Regionale Psi uscente; Pasquale Sorrentino, Consigliere Provinciale e Vice Sindaco di San Giovanni a Piro; Filomeno Antonio Di Popolo, Capogruppo Psi al Comune di Salerno; Ferdinando Padovano, Consigliere Comunale di Nocera Inferiore; Maria Antonia Pessolano (detta Antonella), Dirigente dell’Università Pegaso; Floriana D’Antonio, docente ed educatrice; Romina Malfeo, Funzionario amministrativo, già Consigliere Comunale di Giffoni Valle Piana; Espedito Fontana, già Consigliere Comunale di Scafati e Presidente della Commissione Commercio.
Il Segretario provinciale del Psi di Salerno, Silvano Del Duca, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto:
“Abbiamo costruito una lista forte, rappresentativa e radicata. Siamo certi che il Psi e Avanti Campania si confermeranno ancora una volta i primi in Italia per entusiasmo e risultati.”
Il Segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento ai candidati: “Un grande in bocca al lupo a tutte e a tutti. Ora avanti insieme, con passione e impegno, per vincere questa importante sfida e continuare a dare forza e voce ai socialisti campani, al mondo moderato e cattolico”

