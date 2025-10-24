CLEMENTE MASTELLA ANNUNCIA IL SOSTEGNO AL CANDIDATO PRESIDENTE ROBERTO FICO

“Sosterremo Roberto Fico e il centrosinistra alle elezioni Regionali. Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché Clemente Mastella non può essere bravo e bello solo quando fanno gola i consensi. Io sono Clemente Mastella, sempre e non mi faccio tirare per la giacca da nessuno. A qualcuno che, in maniera bislacca, storce il muso perché appoggio Fico, dico che evitino di fare i farisei. Quando fu eletto presidente della Camera, il 24 marzo del 2018, prese al quarto scrutinio anche i voti del centrodestra. Lo votarono per agevolare poi l’elezione al Senato di Casellati. Con Draghi, successivamente, Lega e Forza Italia hanno governato l’Italia assieme ai Cinque Stelle. E ora qualcuno vorrebbe fare la morale a me! È ridicolo”. Così Clemente Mastella sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro-Noi nel giorno di presentazione al Tribunale di Benevento della lista Noi di Centro-Noi per le prossime elezioni regionali campane. Il deposito questa mattina ad opera del dirigente NdC Domenico Mauro, accompagnato dal presidente del partito Giuseppe Ricci e dal coordinatore comunale di Benevento Cosimo Lepore. I candidati nel collegio sannita saranno Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. La scelta di appoggiare Fico e il centrosinistra, spiega Mastella, sta anche nell’atteggiamento “fortemente ostile alle amministrazioni comunale e provinciale di Benevento, del centrodestra e soprattutto di FI e Lega” che “ha inciso negativamente su qualsiasi possibilità di dialogo. Così come dico sin da ora che è inaccettabile l’ambiguità politica per cui a sinistra mi fanno la guerra a Benevento con tanto di doppiogiochismo col centrodestra pur di avversarmi, per poi stringere accordi con la Regione: questa cosa non ha avuto senso prima, non ce l’ha ora e non sarà né tollerabile, né tollerata nel futuro”. “Nella coalizione di Fico io rappresento il Centro. È una bandiera ideale e identitaria che mi accompagna da sempre e che isso con fierezza anche ora. Salvaguardiamo la democrazia come forma plurale e l’equilibrio politico nel campo largo, posizionandoci – puntualizza e conclude Mastella – subito prima del trattino che definisce la coalizione di centro-sinistra”

