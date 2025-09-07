REGIONALI, L’APPELLO DI MATTEO SALVINI: “CANDIDATI, SPERO PRIMA DEL VOTO NELLE MARCHE”

“Spero che la decisione per il Veneto sia presa prima delle elezioni nelle Marche”. Lo ha detto Matteo Salvini, alla festa della Lega di Oppeano, nel veronese.

“Nelle Marche votano il 29 settembre – ha proseguito -. musicalmente e politicamente una giornata importante, però siamo ai primi di settembre, quindi io mi augurerei di di cominciare la corsa prima” ha spiegato.

“Se dite che sarà una campagna elettorale breve – ha poi aggiunto Salvini – noi non la faremo questi mesi. Tanti cittadini di altre regioni italiane, soprattutto al Sud, vengono qui a farsi curare, c’è un tessuto economico sano e vivo, ci sono le Olimpiadi e stanno portando in Veneto miliardi di investimenti. Quindi noi non dovremo fare come la sinistra che va a litigare e a creare problemi, noi offriamo quello che offriamo da tanti anni. I veneti lo sanno. La Schlein può candidare chi vuole: poi ci vogliono i veneti che li votano.

Vince la squadra e la Lega vince con la squadra” ha concluso.

