LA COALIZIONE DI FICO: PD, M5S, AVS, RIFORMISTI, PSI E DUE LISTE CIVICHE

Dovrebbero essere 7 le liste della coalizione di Roberto Fico per le prossime elezioni Regionali in Campania, in programma per il prossimo 16 e 17 Novembre. Accanto alla lista del Movimento 5 Stelle ci saranno quella del Partito Democratico, la lista di Alleanza Verdi Sinistra, i Riformisti (con Italia Viva ed altri partiti minori), il PSI e due liste civiche, di cui una legata al Presidente De Luca (A Testa Alta), la seconda, invece, collegata direttamente al candidato Presidente Roberto Fico. Un dimagrimento netto rispetto alla coalizione che, nel 2015 e nel 2020, ha accompagnato la candidatura alla carica di Presidente di Vincenzo De Luca che, appena 5 anni fa, si presentava agli elettori sostenuto da ben 15 liste. Lo stesso De Luca, invece, nel 2015 ottenne la vittoria alle Regionali in Campania con 9 liste.

