“Allo stato, che io sappia, la Campania tocca a Fdi e il candidato è Edmondo Cirielli, che pure noi democristiani sosteniamo. Con lui abbiamo concordato la presenza in campo della lista della Democrazia Cristiana, ieri ci siamo incontrati coi dirigenti del Nuovo Psi di Caldoro, e riproporremo assieme simboli della Dc e del Psi in una lista autonoma”. Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi, in una dichiarazione al quotidiano campano ‘Nuove Cronache’.

