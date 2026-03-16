REGIONE CAMPANIA. ANGELICA SAGGESE: “BOOM DELLE ACCADEMY AL SUD, 84% LAVORO SICURO”

“I dati più recenti sulle Academy confermano l’efficacia di un modello formativo che vede il Mezzogiorno protagonista di una crescita strutturale.
Il dato sull’occupazione è netto: l’84% di chi conclude questi percorsi accede immediatamente a un lavoro stabile e qualificato.”
Lo scrive Angelica Saggese, Assessore Regionale alla Formazione.
Questo risultato dimostra che il rafforzamento delle competenze rappresenta l’unica reale alternativa a modelli di sostegno passivo.
Investire sulla formazione specialistica non è solo una scelta tecnica, ma risponde a una precisa visione politica: promuovere la creazione di opportunità concrete, restituendo ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio di appartenenza.
Il nostro impegno istituzionale continuerà a sostenere questo ponte tra istruzione e mondo produttivo, consolidando un sistema dove la competenza diventa garanzia di occupazione e crescita per l’intera comunità.