REGIONE CAMPANIA. ANGELICA SAGGESE: “BOOM DELLE ACCADEMY AL SUD, 84% LAVORO SICURO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“I dati più recenti sulle Academy confermano l’efficacia di un modello formativo che vede il Mezzogiorno protagonista di una crescita strutturale.

Il dato sull’occupazione è netto: l’84% di chi conclude questi percorsi accede immediatamente a un lavoro stabile e qualificato.”
Lo scrive Angelica Saggese, Assessore Regionale alla Formazione. 
Questo risultato dimostra che il rafforzamento delle competenze rappresenta l’unica reale alternativa a modelli di sostegno passivo.

Investire sulla formazione specialistica non è solo una scelta tecnica, ma risponde a una precisa visione politica: promuovere la creazione di opportunità concrete, restituendo ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio di appartenenza.
Il nostro impegno istituzionale continuerà a sostenere questo ponte tra istruzione e mondo produttivo, consolidando un sistema dove la competenza diventa garanzia di occupazione e crescita per l’intera comunità.

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