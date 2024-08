REGIONE CAMPANIA. CON LA NUOVA LEGGE ELETTORALE I CANDIDATI PRESIDENTI ELETTI COME CONSIGLIERI

Da Consigliere Regionale a Presidente della Giunta, passando, pero’, prima del voto del Consiglio, attraverso il giudizio dei cittadini e degli elettori. Una delle novità piu’ importanti della riforma della Legge Elettorale della Campania – qualora dovesse andare in porto nei prossimi mesi – sarà proprio il ruolo dei candidati Presidenti. Nessuna elezione diretta, con il collegamento alla coalizione, ma elezione da “consigliere semplice”, da candidato all’interno di una lista, in una o piu’ province.

De Luca, per esempio, per poter essere eletto Presidente della Giunta Regionale, dopo la riforma della Legge Elettorale, dovrebbe candidarsi da Consigliere Regionale, scegliendo una delle liste della coalizione che, pero’, si andrebbe a concretizzare solo all’interno del Consiglio Regionale.

Un cambiamento non da poco, soprattutto per gli altri candidati al consiglio regionale che, con la presenza di un nome forte in lista, potrebbero vedere ridimensionato il proprio patrimonio di voti.