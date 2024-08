DAI MODERATI E RIFORMISTI IN CAMPANIA NUOVA STOCCATA A MARTUSCIELLO: “AUTONOMIA, DICA QUALCOSA”

“Forza Italia Campania un esempio? Lo sarebbe se mettesse in campo il coraggio di altri sull’autonomia differenziata. Serve promuovere un dibattito serio sul tema, senza roba ideologica”. Lo dice il coordinatore del Gruppo Moderati e Riformisti della Campania.

“Invece di autocelebrarsi – prosegue – Martusciello, al quale il coraggio non manca, dia un segnale. Dichiarazioni roboanti per mostrare muscoli e nascondere il flop della lista rispetto alle politiche dietro le pur ragguardevoli preferenze”.

“Per guidare la Regione non serve solo il consenso ma anche la politica” conclude.