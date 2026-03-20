REGIONE CAMPANIA. DALLA COMMISSIONE BILANCIO ARRIVA L’OK PER IL CONSIGLIO REGIONALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto oggi in Commissione Bilancio, insieme con il Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, che ha consentito, con una seduta costruttiva caratterizzata da ampio e sereno confronto tra maggioranza e minoranza, di giungere celermente ed efficacemente alla approvazione del Bilancio regionale 2026/2028, una manovra finanziaria che ha forte valore ed impatto socio sanitario, per la cultura, per i trasporti, per il rifinanziamento di leggi approvate negli anni precedenti e che hanno prodotto positivi effetti per i cittadini e le cittadine della Campania”.

E’ quanto afferma il Presidente della Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, Corrado Matera.

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