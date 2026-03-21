REGIONE CAMPANIA. MICHELA ROSTAN (LEGA): “CHIESTA ABOLIZIONE ADDIZIONALE IRPEF PER CONCESSIONARI PORTUALI”

“Abbiamo discusso in commissione Bilancio l’emendamento presentato a firma mia e del gruppo della Lega per chiedere l’abolizione dell’imposta addizionale regionale, a carico degli operatori economici concessionari, per l’occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo situati nell’ambito del territorio dell’Autorità Portuale regionale. L’obiettivo è quello di evitare una nuova tassazione in un settore strategico per la nostra economia del mare e, al tempo stesso, di allineare la Regione Campania alle altre regioni italiane, senza ulteriori tassazioni. Solo così potremo contribuire a migliorare la competitività dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, consentendo agli operatori concessionari di avere lo stesso trattamento dei competitor delle aree portuali delle altre regioni. Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega, Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

“Grazie a questa iniziativa – ha aggiunto Rostan – abbiamo ottenuto dal Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, sensibile al tema, l’impegno a vagliare con attenzione la questione dell’addizionale regionale a carico degli operatori portuali con apposita istruttoria. Un primo passo importante nella direzione della tutela del tessuto produttivo e della competitività del nostro sistema portuale”.