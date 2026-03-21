CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA RICORSO ANCI SU SINDACI CANDIDATI REGIONE. MORRA: “ORA CAMBIARE LEGGE ELETTORALE”

La Corte costituzionale conferma la legittimità del termine dei 60 giorni per le dimissioni dei sindaci in caso di candidatura alle regionali.
Una decisione importante che chiarisce il quadro normativo e rafforza l’equilibrio tra competizione elettorale e continuità amministrativa nei Comuni.
“ANCI CAMPANIA” dichiara il Presidente Regionale Francesco Morra, “prende atto della decisione della Corte costituzionale, ribadendo le criticità già segnalate in ordine agli effetti delle dimissioni anticipate sulla continuità amministrativa dei comuni.
Nel rispetto della pronuncia, l’Associazione auspica un intervento del legislatore regionale che, anche alla luce del consenso espresso nelle recenti elezioni regionali nei confronti dei sindaci, tenga conto delle loro esigenze e, al contempo, degli interessi delle comunità amministrate. Andare incontro alle esigenze dei sindaci significa andare incontro ai cittadini.”