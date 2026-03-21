SAN VALENTINO TORIO. DA OGGI ATTIVE LE ISOLE ECOLOGICHE H24 SUL TERRITORIO COMUNALE

Da oggi i cittadini possono conferire i propri rifiuti in qualsiasi momento della giornata, grazie alla nuova ecoisola intelligente, accessibile 24 ore su 24.
Lo annunciano il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese e l’assessore all’ambiente Pasqualina Garofalo.
Un progetto importante per il nostro territorio, realizzato grazie a un finanziamento PNRR ministeriale di 1 milione di euro, che punta a migliorare la gestione dei rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e rendere il servizio più semplice ed efficiente per tutti.
Accesso controllato e sicuro
Conferimento facilitato
Tecnologia al servizio dell’ambiente
Questa infrastruttura rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile, moderna e attenta al futuro