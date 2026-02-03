REGIONE CAMPANIA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MANFREDI CONVOCA LE COMMISSIONI PER GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO

“Ho firmato i decreti per la costituzione delle otto commissioni consiliari permanenti. Avremmo potuto impiegare qualche giorno in meno, è vero, ma proprio per questo ho voluto accorciare al massimo i tempi di costituzione, prevedendo un calendario di convocazione molto serrato. Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, nella giornata di giovedì, dalle 10 alle 19, saranno insediate le otto commissioni ed eletti gli Uffici di presidenza. Mi auguro che l’elezione dei componenti dell’Ufficio di presidenza avvenga per acclamazione, al fine di confermare il clima di collaborazione istituzionale tra maggioranza e minoranza che sta caratterizzando positivamente questo inizio di legislatura.”

Lo scrive il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi.

Nel frattempo, per consentire ai futuri presidenti di iniziare a lavorare da subito, ho già assegnato alle commissioni competenti i primi provvedimenti approvati dalla Giunta regionale, tra cui il rendiconto finanziario e il disegno di legge sul salario minimo.

Subito dopo, di concerto con la Conferenza dei capigruppo, individuerò la data del prossimo Consiglio, nel quale metteremo all’ordine del giorno anche l’istituzione delle quattro commissioni speciali, che garantiscono l’iniziativa di controllo e di proposta da parte della minoranza. Anche per le quattro commissioni speciali mi adopererò per garantire una rapida istituzione.

Ringrazio tutti i colleghi per la disponibilità e gli uffici della presidenza per la preziosa collaborazione. Con questi fondamentali tasselli la macchina del Consiglio sarà pienamente operativa e potremo finalmente lavorare a pieno ritmo per rispondere alle esigenze e ai bisogni che arrivano dai cittadini campani.