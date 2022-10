REGIONE CAMPANIA. ITALIA VIVA-AZIONE RESTA IN MAGGIORANZA, NESSUNO STRAPPO CON DE LUCA

Non ci sarà nessuno strappo nella maggioranza della Regione Campania tra il numeroso gruppo di Italia Viva – Azione, composto da 5 consiglieri regionali, ed il Presidente De Luca: divisi alle Elezioni Politiche dello scorso 25 Settembre, uniti, pero’, alle Regionali del settembre del 2020. E cosi’ prevale, come era facile intuire, la necessità di preservare gli accordi politici ed elettorale di due anni fa, senza che l’effetto Politiche possa travolgere anche il Consiglio Regionale e, soprattutto, la Giunta Regionale dove l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo resta saldamente al suo posto. Prevale, alla fine, la linea che, già qualche settimana fa, in piena campagna elettorale, aveva indicato l’attuale capogruppo in Consiglio Regionale Tommaso Pellegrino: le Politiche del 2022 non avranno alcun effetto sulle Regionali del 2020.

