IN CONSIGLIO REGIONALE CAMBIAMO TUTTI I CAPIGRUPPO DEL CENTRO DESTRA

E’ un effetto rivoluzione quello provocato dalle Elezioni Politiche del 25 Settembre all’interno dei gruppi consiliari del centro destra in Consiglio Regionale perchè, al termine delle operazioni di voto, i tre capigruppo in carica di Fdi (Michele Schiano), Lega (Gianpiero Zinzi) e Forza Italia (Annarita Patriarca) sono stati eletti in Parlamento. Ed ora, all’interno dei Gruppi, i partiti dovranno, una volta completate le operazioni di subingresso, procedere anche alla indicazione dei nuovi Capigruppo.

Per Fratelli d’Italia l’indicazione scontata è quello di Nunzio Carpentieri, attuale Presidente della Commissione Trasparenza: anche lui ha preso parte alla tornata elettorale per le Politiche 2022.

All’interno di Forza Italia, invece, la scelta dovrebbe ricadere sul consigliere regionale della Provincia di Caserta Massimo Grimaldi, giunto, oramai, alla sua quinta presenza consecutiva all’interno del Consiglio Regionale.

Meno semplice la scelta per la Lega che, con l’elezione in Parlamento di Gianpiero Zinzi e di Attilio Pierro, vede cambiare, in maniera radicale, la composizione del gruppo regionale. Probabile che la scelta ricada su Severino Nappi, sempre che lo stesso non decida di guidare anche la Commissione Regionale Anticamorra.