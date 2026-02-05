REGIONE CAMPANIA. LOREDANA RAIA (PARTITO DEMOCRATICO) ELETTA PRESIDENTE COMMISSIONE SANITA’

La V Commissione consiliare permanente (Sanità e Sicurezza Sociale), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Loredana Raia (Pd);

Vice presidente: Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra

Segretario: Raffaele Maria Pisacane (FDI)

“Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso – ha detto la Presidente Raia -, usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito”.

La V Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

Carmela Fiola (Partito Democratico)

Francesco Picarone (Partito Democratico)

Loredana Raia (Partito Democratico)

Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)

Pietro Smarrazzo (Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro)

Giovanni Porcelli (A Testa Alta)

Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI

Giovanni Maria Cuofano Roberto Fico Presidente

Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra

Palmira Fele Fratelli d’Italia

Raffaele Maria Pisacane Fratelli d’Italia

Massimo Pelliccia PPE – Forza Italia

Fernando Errico PPE – Forza Italia

Michela Rostan Lega – Cirielli Presidente

Sebastiano Odierna Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR