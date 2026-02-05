REGIONE CAMPANIA. LUCA CASCONE (A TESTA ALTA) E’ IL PRESIDENTE DELLA QUARTA COMMISSIONE

La IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Luca Cascone (A Testa Alta);
Vice presidente: Pellegrino Mastella (Casa riformista-Italia Viva-Noi di Centro);
Segretario: Palmira Fele (FdI).
“Ringrazio i Colleghi con i quali insieme affronteremo le importanti materie oggetto della Commissione con l’obiettivo di svolgere un lavoro intenso ed ottimale nell’interesse dei campani”, ha detto il Presidente Cascone.
La IV Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Salvatore Madonna (Partito Democratico)
Maurizio Petracca (Partito Democratico)
Marco Villano (Partito Democratico)
Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)
Pellegrino Mastella (Casa Riformista Italia Viva – Noi di Centro)
Luca Cascone (A Testa Alta)
Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI)
Gaetano Simeone (Roberto Fico Presidente)
Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)
Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia)
Palmira Fele (Fratelli d’Italia)
Assunta Panico (PPE – Forza Italia)
Livio Petitto (PPE – Forza Italia)
Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)
Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)