ANTONIO IANNONE (FDI): “SANTONASTASO PERSONA INTEGERRIMA E A TITOLO GRATUITO, GRAZIANO ULTIMO A POTER PARLARE”

“L’avvocato Santonastaso e’ persona integerrima, un professionista ed un uomo di grande levatura morale. La scelta del Ministro Giuli, che ringraziamo, per il Consiglio d’Amministrazione della Reggia di Caserta non poteva essere migliore. Ricordiamo peraltro che si tratta di un incarico a titolo gratuito. L’onorevole Graziano del PD e’ il solito pulpito che non vale la predica, anzi e’ il meno adatto dei polemisti visto che De Luca disse di lui che era uno sfamato politico a cui aveva conferito un incarico. Prima di parlare di altri ci dica quale lavoro ha prodotto per quell’incarico e quanto e’ stato retribuito. Non ci sembra, infatti, che abbia mai risposto o querelato l’ex governatore del suo stesso partito.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

