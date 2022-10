REGIONE CAMPANIA: PIERRO E BORRELLI IN PARLAMENTO, DA RIFARE PRESIDENZE COMMISSIONI

Con l’elezione in Parlamento dei Consiglieri Regionali Attilio Pierro e Francesco Borrelli, nelle prossime settimane, ci saranno da riempire due caselle per le Presidenze di Commissione: quella Agricoltura e la seconda Anticamorra. Per la Presidenza della Commissione Agricoltura spetterà alla maggioranza individuare il nome del nuovo Presidente che, con ogni probabilità, arriverà dal Gruppo del Partito Democratico, considerato che l’assessorato all’Agricoltura è guidato da Nicola Caputo (Italia Viva-Azione). Per la Presidenza della Commissione Anticamorra, invece, che è stata assegnata in quota Lega, il nome molto probabile per la nuova guida è quello della consigliera regionale Carmela Rescigno.

