REGIONE CAMPANIA. RAFFAELE AVETA (M5S) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

La VIII Commissione consiliare permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo), insediata, oggi, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza: Presidente: Raffaele Aveta (M5S); Vice presidente: Francesco Picarone (Pd); Segretario: Ettore Zecchino (FdI). “Grazie per la fiducia che mi è stata accordata, sono certo che insieme svolgeremo un importante lavoro” – ha detto il Presidente Aveta. La VIII Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri: Francesco Picarone (Partito Democratico); Maurizio Petracca (Partito Democratico); Marco Villano (Partito Democratico); Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle); Ciro Bonajuto Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro); Gennaro Oliviero (A Testa Alta); Andrea Volpe Avanti Campania (PSI); Giovanni Maria Cuofano )Roberto Fico Presidente); Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra); Ettore Zecchino (Fratelli d’Italia); Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia); Assunta Panico (PPE – Forza Italia); Fernando Errico (PPE – Forza Italia); Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente); Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR).

