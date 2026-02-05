REGIONE CAMPANIA. SALVATORE FLOCCO (M5S) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE

La VII Commissione consiliare permanente (Ambiente, Energia, Protezione Civile), .insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Salvatore Flocco (M5S);

Vice presidente: Marco Villano (PD)

Segretario: Fernando Errico (PPE-FI)

“Ringrazio tutti per la fiducia accordata, sono a disposizione di tutta la Commissione, abbiamo bisogno di mettere al centro dell’attenzione i problemi dell’ambiente della nostra regione e particolarmente della Protezione Civile, cui tengo molto per il suo valore”, ha detto il Presidente Flocco.

La VI Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

Salvatore Madonna Partito Democratico

Marco Villano Partito Democratico

Giorgio Zinno Partito Democratico

Salvatore Flocco MoVimento 5 Stelle

Ciro Bonajuto Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro)

Giovanni Porcelli A Testa Alta

Giovanni Iovino Avanti Campania PSI

Gaetano Simeone Roberto Fico Presidente

Rosario Andreozzi Alleanza Verdi e Sinistra

Edmondo Cirielli Fratelli d’Italia

Vincenzo Santangelo Fratelli d’Italia

Fernando Errico PPE – Forza Italia

Roberto Celano PPE – Forza Italia

Michela Rostan Lega – Cirielli Presidente

Francesco Iovino Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR