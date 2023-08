REGIONE CAMPANIA. RIPARTONO LE COMMISSIONI TRA LEGGE ELETTORALE ED ELEZIONI EUROPEE

Riprende il lavoro delle Commissioni Consiliari della Regione Campania: archiviata la pausa estiva, per i Consiglieri si torna ai propri posti di combattimento – ed è un termine adatto considerati gli impegni prossimi – per avviare l’iter per la nuova Legge Elettorale per la Regionali, con un occhio rivolto anche alle prossime elezioni europee del 2024. L’inserimento di una soglia di sbarramento – tra il 2% ed il 3% – ha fatto storcere il naso, anche sotto l’ombrellone, a numerosi consiglieri regionali in carica, per lo piu’ eletti nei piccoli partiti e nelle liste civiche di minor importanza: da oggi il confronto e toccherà al Capogruppo del Pd Mario Casillo far digerire la decisione ai numerosi “peones” che proveranno ad opporsi all’approvazione del provvedimento. Capitolo Elezioni Europee 2024: in attesa di conoscere lo sviluppo della telenovela “Elly-Vincenzo: cuori lontani e separati”, fuori dal Partito Democratico si scaldano già i motori per il prossimo appuntamento elettorale del Giugno del prossimo anno. Ci sarà, salvo clamorosi colpi di scena, l’attuale assessore all’agricoltura Nicola Caputo (con Italia Viva), ci sarà anche l’ex Consigliere Regionale Bosco (oggi con Azione).

