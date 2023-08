M5S, IN ARRIVO LE ASSEMBLEE PER EBOLI E SALERNO: SI VOTA IL 31 AGOSTO PER IL COORDINATORE

Il Movimento 5 Stelle si prepara ad eleggere i nuovi Coordinatori cittadini di Eboli e, soprattutto, di Salerno: a comunicare le date delle assemblee il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo che ha fissato, per il Comune capoluogo, il voto nella giornata del prossimo 31 Agosto. Un fine mese con il botto per il partito di Giuseppe Conte che, nella città di Salerno, dovrà scegliere il nuovo responsabile del Movimento con tutto cio’ che ne segue: in corsa gli ex parlamentari Andrea Cioffi e Nicola Provenza, come anche i consiglieri comunali Pecoraro e Lambiase. L’idea è quella di trovare un’intesa e di arrivare al voto del 31 Agosto con un accordo già raggiunto ma, questa volta, ci potrebbe essere anche un voto dall’esito non scontato.

