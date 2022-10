REGIONE CAMPANIA. STOP AL RIMPASTO, NESSUN CAMBIO ALL’ORIZZONTE IN GIUNTA

E’ tutto rinviato. O, forse, sospeso. Almeno fino alla fine del 2022 il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca non procederà a nessun cambio all’interno dell’attuale squadra di governo. Nessuna sostituzione ma nulla esclude che ci possa essere un’aggiunta, l’ingresso di qualche nuovo elemento, probabilmente di provenienza Partito Democratico, per rafforzare la sua posizione sul territorio, in modo particolare nelle Province di Napoli e di Benevento. Insomma, la situazione è tranquilla ma non troppo anche perchè le scelte del Presidente della Regione Campania sono legate, a doppio filo, alla scadenza del Congresso del Partito Democratico ma anche alle mosse del futuro governo a guida Meloni.

Share on: WhatsApp