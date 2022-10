FEDERALBERGHI SALERNO PRESENTE AL TTG DI RIMINI. ILARDI: “ECCO IL NOSTRO PROGRAMMA”

In un momento in cui tanti, superficialmente, evocano una malintesa sobrietà quale soluzione dell’attuale momento congiunturale, Federalberghi Salerno ribadisce la necessità di sostenere consumi ed investimenti, uniche vie per evitare la morte del tessuto produttivo e una nuova emorragia occupazionale.”

Nel corso della presentazione istituzionale degli eventi del Comune capoluogo, Federalberghi ha messo in LUCE che l’incasso dell’imposta di soggiorno del Comune di Salerno nel primo semestre 2022 ha superato quello del primo semestre 2019 (ultimo anno non influenzato dalla pandemia), tratteggiando una ripresa, in termini di presenze, tra le migliori in Italia.

Un risultato davvero eccezionale conseguito grazie all’impegno di imprese e istituzioni.