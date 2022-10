PROVINCIALI 2022. PRIME DICHIARAZIONI UFFICIALI A SOSTEGNO DI FRANCO ALFIERI

“Che Michele Strianese attuale Presidente della Provincia di Salerno abbiamo fatto un gran bel lavoro durante il suo mandato a Palazzo Sant’Agostino è sotto gli occhi di tutti. Persona perbene, competente, sempre disponibile al dialogo e presente sui territori, anche quelli più a Sud della Provincia. Ma che ci sia bisogno di maggiore impulso e di una nuova programmazione per il rilancio complessivo della Provincia di Salerno è ciò che mai come adesso si rende necessario. Per non essere più secondi a nessuno e per tornare ad essere competitivamente sul podio delle opportunità di sviluppo imprenditoriale, economico, turistico, storico-culturale. ”

Lo scrive il consigliere comunale di Altavilla Silentina ed esponente del Partito Democratico Enzo Ciardullo.

E su tutti, il nome che meglio può rappresentare la rinascita di tutta la vasta ed articolata Provincia di Salerno, è quello di Franco Alfieri, Sindaco che ha dalla sua una eccellente esperienza politico amministrativa nel Comune che amministra, Capaccio-Paestum e che nel giro di pochi anni è riuscito a ridare lustro ad una terra annoverata nel mondo come culla della cultura e non solo.

Franco Alfieri alla guida della Provincia di Salerno saprebbe essere l’interlocutore di tutti i territori e, come ha ampiamente già dimostrato, con le sue doti di mediatore saprebbe anche ricostruire un interesse globale attorno al “marchio Salerno” facendo della nostra Provincia il fiore all’occhiello dell’Italia centrale.

Con decreto n. 123 del 10 ottobre 2022 si va dunque, ufficialmente, verso la scelta del nuovo Presidente della Provincia, elezione che si terrà il prossimo 20 novembre a Palazzo Sant’Agostino e a cui saranno chiamati al voto i sindaci e i consiglieri comunali dei 158 comuni del Salernitano.

L’appello che ci sentiamo di lanciare è quello di sostenere e votare Franco Alfieri affinché la nostra Provincia possa tornare a contare nel panorama nazionale insieme alla Regione Campania.