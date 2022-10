FISCIANO. CAVALIERE (NOI PER FISCIANO): “AL LAVORO CON ASSESSORE RUGGIERO PER IL NOSTRO COMMERCIO”

Il Gruppo Consiliare Noi per Fisciano, composto da Rita Guacci, Nicola Prudente e dal Capogruppo Alfonso Cavaliere, è al lavoro, in grande sinergia con l’assessore al Commercio Nicola Ruggiero per trovare soluzioni immediate che possano sostenere il commercio locale. E’ questo il messaggio lanciato, nel pomeriggio di oggi, nel corso del Consiglio Comunale di Fisciano, dal Capogruppo Alfonso Cavaliere.

“Noi come gruppo” ha evidenziato Cavaliere nel corso del suo intervento “stiamo lavorando insieme all’assessore Ruggiero alla redazione del P.U.COM., il Piano urbano del commercio. Immaginiamo un piano pensato e realizzato per i commercianti e le piccole attività che stanno affrontando la crisi energetica, ed il caro prezzi. Inoltre abbiamo ripreso in mano il piano strategico del turismo per aggiornarlo dopo la pandemia e rimettere in moto la macchina al fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.”