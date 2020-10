RICERCA SPES FONDERIE PISANO. LA REGIONE CONSEGNA FOGLI BIANCHI AL COMUNE DI PELLEZZANO

“ Un finto esercizio di democrazia partecipata”. E’ il duro commento dell’avvocato Franco Massimo Lanocita

, nel momento in cui, a seguito della concessione di accesso agli atti presso la Regione Campania relativi allo

studio “SPES” – Studio di Esposizione nella popolazione Suscettibile – al fine di verificare la potenziale ricaduta di inquinanti nelle zone geograficamente interessate dalla presenza delle Fonderie Pisano, sono stati consegnati dagli addetti ai lavori una serie di fogli bianchi, di provenienza incerta (in quanto non firmati), con sopra evidenziati dei “trasferelli” indicanti la scritta “Studio SPES”. E’ quanto avvenuto quest’oggi, a Salerno, al II piano del competente Ufficio Regionale, situato in via Generale Clark n. 104, dove l’avvocato Lanocita , accompagnato dal Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra , si è recato per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a seguito dell’accettazione di accesso agli atti concessa dai competenti organismi. Con loro anche il Presidente del Comitato “Salute e Vita”, Lorenzo Forte , anch’egli infuriato per quella che è stata definita come “una presa in giro da parte della Regione Campania”. “