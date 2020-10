PONTECAGNANO FAIANO. ACCUSE AL SINDACO PER L’ANNUNCIO SOCIAL: “SCUOLE RIAPERTE”

Ha scatenato una lunga serie di reazioni nel mondo politico e sociale del Comune di Pontecagnano Faiano l’annuncio del Sindaco Lanzara di aver deciso di riaprire le scuole elementari a partire dal prossimo lunedi’, anche se solo ed esclusivamente per gli alunni affetti da disabilità.

Tra i primi ad intervenire il Presidente cittadino di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio: “In qualità di presidente di Fdi di pontecagnano chiedo al Sindaco di essere più rispettoso nei confronti dei suoi concittadini,senza offenderne l’intelligenza,le scuole elementari le ha riaperte la regione su pressione dell’associazione dei sindaci.Grazie”

A seguire anche Giuseppe Bisogno, imprenditore e Presidente della Fondazione Picentia: “Ho sempre pensato che dire la verità a un bambino, ma perché no anche a un ragazzo, significasse dire la verità al tuo io più intimo, più profondo e questo mio pensiero è diventato più forte da quando sono padre! Il papà è la roccia della famiglia quello a cui ti aggrappi, quello che non ti mentirebbe mai! Caro sindaco, caro Giuseppe quando scrivi cose non vere, quando strumentalizzi ordinanze non tue pensami! Basta comunicazione da campagna elettorale.

Quella è finita:basta comizi. Usa invece cautela e precisione come si conviene ad una crisi di queste proporzioni!