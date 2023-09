RIFORMA FISCALE. FOCUS DEI COMMERCIALISTI A SALERNO CON L’ORDINE NAZIONALE

Mercoledì 20 settembre a partire dalle 9:30 il Salone dei Marmi del Comune di Salerno ospiterà l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel Sociale” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno con il patrocinio del Consiglio Nazionale e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Formazione. Per la terza edizione dell’iniziativa – che si divide tra lavori scientifici, festeggiamenti per il Santo patrono e momenti conviviali – i commercialisti salernitani hanno scelto come tema del focus “La riforma fiscale: aspetti sociali ed economici” creando così un’attualissima opportunità di confronto tra professionisti, delegazioni istituzionali, economisti e autorità di poter verificare insieme il percorso tecnico-scientifico, oltre che politico, della riforma in atto, attesa da tempo e necessaria per il Paese.

“La Riforma fiscale è una misura che chiediamo a gran voce da tantissimi anni per un Fisco più equo e più snello e per un sistema tributario meno farraginoso e più moderno”, spiega il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave “Il cammino per la sua attuazione e per l’agognata semplificazione è ancora lunga – prosegue Soave – ma finalmente il Legislatore sta coinvolgendo la nostra Categoria nella fase decisionale della misura: nella commissione di esperti del Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, infatti, sono presenti ben sette rappresentanti di espressione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ben tre di loro interverranno mercoledì al nostro evento, illustrando a Salerno come stanno trasportando nella Riforma l’esperienza sul campo dei commercialisti al servizio della fede pubblica e delle esigenze dei contribuenti. L’elevato spessore dei relatori e la partecipazione delle autorità locali sono motivo di orgoglio per il nostro Ordine – conclude il presidente dei commercialisti salernitani – e sono certo che qualificheranno significativamente la nostra iniziativa”.

Dopo gli indirizzi di saluto delle autorità e dei rappresentanti istituzionali locali, si entrerà nel merito delle principali novità previste nella Delega Fiscale, dalle misure relative alla rimodulazione della curva delle aliquote Irpef al progressivo superamento dell’Irap e il riordino della disciplina Iva, analizzando quanto messo in campo per la semplificazione degli adempimenti tributari e come cambierà anche il sistema di accertamento e riscossione delle tasse.

Tra i relatori ben tre membri della commissione di esperti del Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF): Salvatore Regalbuto Tesoriere del CNDCEC con delega all’area Fiscalità, Rosa D’Angiolella consigliera nazionale del CNDCEC con delega al contenzioso tributario, Pasquale Saggese ricercatore e coordinatore area fiscale della Fondazione Nazionale Commercialisti.

Ai lavori interverranno inoltre, tra gli altri, il Presidente della Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti Mauro Nicola, il Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

L’evento è accreditato sul portale del CNDCEC ai fini della Formazione Professionale Continua e la partecipazione, gratuita, attribuisce i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata.