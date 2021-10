RISCHIO ASTENSIONE ALLE POLITICHE: IL SONDAGGIO SWG, AL VOTO SOLO IL 59% DEGLI AVENTI DIRITTO

L’astensione non è un fenomeno che riguarda solo le elezioni comunali ma corre il rischio di investire anche le prossime elezioni politiche in Italia: è la fotografia scattata da un sondaggio della società SWG secondo il quale, su di un campione di 1.200 maggiorenni, solo il 59% si dichiara pronto a votare alle prossime elezioni politiche. Dati che aprono già il dibattito all’interno dei partiti, non solo per comprendere come motivare gli elettori ma anche per capire quali forze politiche vengano maggiormente penalizzate dalla fuga dai seggi. Il dato di partenza è quello dell’affluenza alle politiche del 2018 quando – era il mese di marzo – alle urne si reco’ il 73% degli aventi diritto. C’è ancora tempo per recuperare? O, forse, cio’ che è accaduto nella legislatura in corso – con ben tre governi privi del consenso popolare – il fenomeno dell’astensione è destinato ancora a crescere?

