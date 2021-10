SALERNO. TEMPI LUNGHI PER PROCLAMAZIONE, TIMORI E SILENZI PER LE INCHIESTE

Si allungano, ancora di piu’ rispetto al previsto, i tempi per la proclamazione dei consiglieri comunali eletti a Salerno nel corso delle Comunali 2021: al ritmo attuale di verifica delle singole sezioni, la Commissione non completerà i lavori prima della metà di Novembre. E questo significa altro tempo per meditare ed attendere gli sviluppi dell’inchiesta – quella sulle Cooperative – che con alcuni stralci dei verbali di Zoccola, pare essere ad un bivio: non ci sono solo gli amministratori ed i dirigenti interessati dal settore ma il clamore inizia a coinvolgere anche altri nomi della politica salernitana, dal Consiglio Regionale al Parlamento. Una situazione che preoccupa, e non poco, considerato il silenzio calato attorno alla vicenda che, di giorno in giorno, si arricchisce di particolari che hanno anche una rilevanza politica: d’altronde, già la prima ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (quella che disponeva anche gli arresti domiciliari per il Consigliere Regionale Nino Savastano) tracciava un quadro nel quale tutti, o quasi, gli uomini della maggioranza di centro sinistra erano impegnati in una continua campagna di accreditamento e di caccia al potere, nella quale la diffamazione sistematica del collega di partito o di giunta era diventata le regola. Non si puo’ immaginare quale sarà l’epilogo giudiziario della vicenda ma sotto il profilo politico si puo’ già parlare della bocciatura di una classe dirigente nella quale regnava l’invidia, l’ipocrisia e la mancanza assoluta di rispetto.

