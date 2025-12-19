RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO PRIMA DEL VOTO DELL’11 GENNAIO

Prima il 29 per il Bilancio, poi il 30 Dicembre con l’Assemblea dei Sindaci di tutta la Provincia: il Consiglio Provinciale di Salerno torna a riunirsi, sul finire dell’anno in corso, ma a pochi giorni dal voto del prossimo 11 Gennaio quando saranno eletti i 16 Consiglieri Provinciali di Salerno che resteranno in carica per i prossimi due anni.

Le due sedute del Consiglio Provinciale di Salerno, convocate dal Presidente della Provincia e Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, saranno l’ultimo appuntamento per gli attuali consiglieri in carica, alcuni dei quali, a quanto pare, non saranno neppure ricandidati per l’appuntamento elettorale di domenica 11 Gennaio.

