ROBERTO CELANO E CARMELA ZUOTTOLO (FI): DA CAVA DE’ TIRRENI UN SEGNALE DI CAMBIAMENTO

Anche Cava de’ Tirreni si tinge di Azzurro: tagliato il nastro del Comitato Elettorale dei candidati al Consiglio Regionale Roberto Celano e Carmela Zuottolo, in campo con la lista di Forza Italia a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla carica di Presidente. Affiancati dal Capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, Celano e Zuottolo hanno parlato a sostenitori e cittadini del centro metelliano, sottolineando, come, anche nel Comune di Cava de’ Tirreni, è chiaro il segnale di un cambiamento rispetto all’ultimo decennio di guida centro sinistra in Regione Campania.

