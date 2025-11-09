ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO PRENDE LE DISTANZE DA DE LUCA SULL’ACQUA PUBBLICA?”

“In Irpinia, dove hanno turnato tutta l’estate ed e’ un tema drammatico per i disastri di Alto Calore servizi, e’ stata bandita dalla Regione con gara a doppio oggetto. In altri termini, l’appaltatore che vince acquisisce il diritto alla realizzazione delle opere e diventa socio al 49% della Regione per 30 anni nella gestione dei grandi acquedotti regionali. Non so davvero come chi sostiene ‘l’acqua pubblica’ possa non dir nulla. Peraltro il Tribunale del Lavoro ha sospeso la nomina a Direttore delle persone che De Luca ha messo a ‘coordinare’ l’attivita’ (tra cui Fabrizio Manduca, vero ‘uomo’ deluchiano delle gare). Ci potrebbe anche stare che la Regione affidi al privato l’acqua campana, ma chi ci assicura che non si conosca gia’ il vincitore? Fico dica come la pensa rispetto a tutto questo e non si limiti allo slogan che poi stesso i suoi sostenitori smentiscono.” Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario del partito in Campania.

