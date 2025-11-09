FEDERICO CONTE (PARTITO DEMOCRATICO). CAMPAGNA ELETTORALE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Ultimi giorni di campagna elettorale per Federico Conte, oggi candidato con la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni Regionali del 23 e del 24 Novembre.

Prossimi incontri pubblici di FEDERICO CONTE, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista del PD:

– 9 novembre ore 18.30 Agropoli, Hotel Serenella
– 10 novembre ore 19.00 S. Maria di Castellabate, il Cantuccio
– 13 novembre ore 18.30 Vietri sul Mare, Aula Consiliare
– 14 novembre ore 18.30 Sarno, Villa Lanzara
– 15 novembre ore 11.00 Roccapiemonte, Bar Antico Caffè
– 16 novembre ore 10.30 Salerno, Hotel Mediterranea
– 19 novembre ore 18.00 Nocera Inferiore,Sala Polifunzionale
– 20 novembre ore 18.00 Eboli, Cinema Italia

