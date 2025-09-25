ROBERTO FICO A CASAL DI PRINCIPE LANCIA IL SUO IMPEGNO PER L’AUTISMO

“Ieri a Casal di Principe per visitare un centro che assiste persone affette da disturbo dello spettro autistico, per ascoltare chi lavora qui e le famiglie di questi ragazzi. Questa struttura è un bene confiscato alla camorra, messa a servizio della comunità.”
Lo scrive il candidato Presidente per la Regione Campania Roberto Fico.
Nessuno deve sentirsi abbandonato. Mi impegnerò a individuare le soluzioni più adatte per aiutare in modo sostanziale chi vive situazioni di estrema difficoltà. Tra le proposte che porterò avanti ci sarà senz’altro quella di istituire un tavolo tecnico-istituzionale permanente per dare centralità alle problematiche che affrontano quotidianamente famiglie, ragazzi, operatori.
Il confronto di ieri è un primo passo in questa direzione.