LE DONNE DEL PD IN PROVINCIA DI SALERNO: PETRONE, FORTINO, DE ROBERTO E RAVIELE

Saranno 4 le donne candidate nella lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno. Si parte dalla candidatura di Anna Petrone, già Consigliera Regionale in passato, da sempre vicina alle posizioni della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein. Dal Comune di Salerno, invece, arriva la ipotesi di candidatura per l’attuale assessore alle Politiche Sociali Paola de Roberto, esponente del Partito Democratico, che potrebbe essere il nome in campo per rappresentare l’attuale amministrazione comunale del Capoluogo.
Federica Fortino, invece, è assessore del Comune di Nocera Inferiore ma, soprattutto, rappresenta il mondo dei Giovani Democratici, all’interno del quale ha mosso i suoi primi passi in politica.
Dal Comune di Battipaglia, invece, arriva il nome di Anna Raviele, attuale Segretario Cittadino del Partito Democratico nel centro della Piana del Sele.