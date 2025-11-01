ROBERTO FICO E SERGIO COSTA A SALERNO PER LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Grande entusiasmo e partecipazione ieri pomeriggio al Bar Moka di corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. L’appuntamento ha registrato una folla di oltre 250 persone, che hanno gremito ogni spazio del locale e della strada antistante, applaudendo con calore ogni intervento.

Sul palco, accanto ai candidati salernitani, erano presenti il candidato presidente Roberto Fico, la coordinatrice Virginia Villani, l’onorevole Sergio Costa, il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa e le parlamentari Felicia Gaudiano e Anna Bilotti, che hanno accompagnato la squadra con passione e determinazione in vista della prossima tornata elettorale.

La coordinatrice provinciale Virginia Villani ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico: “Abbiamo presentato una squadra di donne e uomini competenti, radicati nel territorio e pronti a rappresentare con serietà e coerenza le istanze dei cittadini campani – ha dichiarato la Villani -. Con Roberto Fico vogliamo rilanciare un progetto politico che mette al centro la legalità, la tutela dell’ambiente, il lavoro e i servizi pubblici. Il Movimento 5 Stelle continua a essere una forza di rinnovamento, capace di ascoltare i bisogni reali delle persone e di tradurli in azioni concrete per il bene della nostra regione”.

Durante la conferenza sono stati presentati i candidati al consiglio regionale: Michele Cammarano, Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro, Iolanda Canale, Giuseppe Benevento, Santino Campagna, Margherita Oliva, Giuseppe Morrone e Adriana Maggio, che hanno illustrato le priorità programmatiche del Movimento in tema di sviluppo sostenibile, sanità pubblica, trasporti e sostegno alle imprese locali.

Il momento più emozionante è arrivato con l’intervento di Roberto Fico, che con un appassionato appello al voto ha infiammato la platea salernitana, accolta da lunghi applausi e cori di sostegno.

“Siamo una squadra unita – ha concluso la Villani – che crede nella partecipazione, nella trasparenza e nella possibilità di costruire una Campania più giusta e sostenibile, a partire dai territori e dalle persone”.

L’iniziativa si è chiusa in un clima di grande entusiasmo e fiducia, con i cittadini che hanno salutato i candidati tra strette di mano, selfie e applausi, segno tangibile della voglia di cambiamento che anima il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali.