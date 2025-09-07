ROBERTO FICO ED IL PROGRAMMA: “PARTIAMO DA SALUTE E TRASPORTI”. LA PRECISIONE SU TERMOVALORIZZATORE

“Un tema importante del nostro Paese è il diritto alla salute, dobbiamo lavorare sulla medicina territoriale, su quella di base, sulla telemedicina. E dobbiamo stare vicini alle tante famiglie che hanno in casa problemi di saute mentale o disabilità. Sarà il nostro mantra, per queste persone non ci fermeremo mai”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, nel discorso di esordio della campagna elettorale insieme al leader del M5S Conte.

“Da domani – ha spiegato – iniziamo a costruire il programma come sintesi dei programmi della coalizione, rispettando le forze politiche. Ogni partito ha un programma già pronto, ora è il momento di lavorare insieme per fare un programma unito ancora più forte che presenteremo agli elettori.

Sui rifiuti “le linee europee e non solo ci dicono che dobbiamo aumentare la raccolta differenziata, che dobbiamo migliorare la raccolta dell’umido ed è chiaro che nell’immediato è impossibile chiudere il termovalorizzatore di Acerra. Nessuno ha mai detto specificamente questa cosa ma la tendenza è produrre meno rifiuti, differenziare più rifiuti e riuscire a rendere operativi tutti gli impianti possibili per la popolazione in Campania”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosiistra alla presidenza della Regione Campania, a margine del suo esordio in campagna elettorale insieme al leader del M5S Conte.