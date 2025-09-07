REGIONALI IN CAMPANIA. ZINZI (LEGA): “ROBERTO FICO, LONTANO DA PROBLEMI REALI”

“Avevamo il forte sospetto che l’intesa su Fico candidato governatore in Campania fosse già partita in salita, viste le profonde divisioni nella sinistra con il Pd che dice una cosa e De Luca pronto a confermare l’esatto opposto. Ma le ultime dichiarazioni di Fico dimostrano che non ha idea di cosa dovrà affrontare e quali sono i problemi reali della nostra nostra regione. Per usare una metafora calcistica, è un giocatore fuori ruolo che vaga in mezzo al campo. Piuttosto parli di quando in Campania il reddito di cittadinanza andava ai pregiudicati”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della festa della Lega Basilicata in corso a Venosa, commentando le ultime dichiarazioni di Roberto Fico.

“E adesso che questo Governo ha messo fine ad una tale vergogna, aiutando solo chi veramente aveva bisogno di un sostegno, cosa fa Fico? Ci viene a parlare di legalità, di codice etico e di liste pulite. Benvenuti alla sagra dell’ipocrisia targata 5S e compagni”, aggiunge.

