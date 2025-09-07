REGIONALI IN CAMPANIA. ZINZI (LEGA): “ROBERTO FICO, LONTANO DA PROBLEMI REALI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

 “Avevamo il forte sospetto che l’intesa su Fico candidato governatore in Campania fosse già partita in salita, viste le profonde divisioni nella sinistra con il Pd che dice una cosa e De Luca pronto a confermare l’esatto opposto. Ma le ultime dichiarazioni di Fico dimostrano che non ha idea di cosa dovrà affrontare e quali sono i problemi reali della nostra nostra regione. Per usare una metafora calcistica, è un giocatore fuori ruolo che vaga in mezzo al campo. Piuttosto parli di quando in Campania il reddito di cittadinanza andava ai pregiudicati”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della festa della Lega Basilicata in corso a Venosa, commentando le ultime dichiarazioni di Roberto Fico.
“E adesso che questo Governo ha messo fine ad una tale vergogna, aiutando solo chi veramente aveva bisogno di un sostegno, cosa fa Fico? Ci viene a parlare di legalità, di codice etico e di liste pulite. Benvenuti alla sagra dell’ipocrisia targata 5S e compagni”, aggiunge.

Related Posts

Settembre 7, 2025

ROBERTO FICO ED IL PROGRAMMA: “PARTIAMO DA SALUTE E TRASPORTI”. LA PRECISIONE SU TERMOVALORIZZATORE

Settembre 7, 2025

ROBERTO FICO, PRIMA USCITA PUBBLICA: NON CITA MAI DE LUCA E CHIEDE LISTE PULITE E CODICE ETICO

Settembre 7, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. TULLIO FERRANTE (FI): “CENTRO SINISTRA CONDANNA REGIONE A DELETERIO IMMOBILISMO”