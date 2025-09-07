ROBERTO FICO, PRIMA USCITA PUBBLICA: NON CITA MAI DE LUCA E CHIEDE LISTE PULITE E CODICE ETICO

“In questi giorni sono stato travolto da un affetto incredibile”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Campania per il centrosinistra Roberto Fico in occasione dell’incontro con il presidente del M5S Giuseppe Conte a Napoli. “Ringrazio il M5s – ha proseguito – che è stata e sarà sempre la mia casa. Ringrazio Schlein, Fratoianni e Bonelli e tutte le forze che vogliono sostenere la nostra coalizione. La parola più importante che dobbiamo usare è ‘futuro’: siamo una comunità che guarda avanti, nessuno basta a sè stesso. Dobbiamo mettere insieme la parte migliore della società. La partecipazione sarà la parola fondante di questa coalizione. Senza partecipazione non ci può essere democrazia”. “Si parla tanto di programma – ha aggiunto – e da domani inizieremo a costruirlo come sintesi rispettando le forze politiche e le sensibilità di tutti. Ogni partito ha il suo programma, ora è il momento di lavorare insieme per un programma all’avanguardia”. Tra i temi richiamati da Fico, il diritto alla salute, il diritto alla mobilità, e quello delle aree interne. “Tutto ciò che dovremo fare – ha concluso Fico – sarà contraddistinto dalla parola etica. Per questo proporrò un protocollo di legalità e un codice etico per far sì che ci siano liste pulite. Ma io so che è nelle corde della nostra coalizione. Collegialità e partecipazione sono le parole d’ordine. Saremo sul territorio pancia a terra. Politica è l’amore per il nostro territorio che porteremo avanti senza tregua, coraggio!”.

