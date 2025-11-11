ROBERTO FICO: “IL GOVERNO CON AUTONOMIA DIFFERENZIATA HA TRADITO IL SUD”

“Non si tratta di mettere bandierine: ho immaginato di mettere insieme tanti pezzi delle direzioni generali della Regione che potrebbero operare insieme esclusivamente sulle aree interne”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato presidente della Campania per il centrosinistra intervenendo ad una manifestazione elettorale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L’idea di Fico non sarebbe tanto quella di un assessorato ad hoc, bocciata dal presidente uscente, Vincenzo De Luca, quanto una struttura operativa “alle dipendenze del gabinetto del presidente”. Nel corso del suo intervento, Fico ha lanciato una stoccata al governo Meloni e ai ministri impegnati a sostenere Edmondo Cirielli: “Gli impegni di cui parlano a favore del Sud e delle zone interne, sono contraddetti dai fatti: hanno tagliato 200 milioni di Contribuzione Sud e 3,5 miliardi del fondo perequativo per le infrastrutture e con l’Autonomia differenziata hanno tradito tutto il Sud”

