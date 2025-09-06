ROBERTO FICO, LE PRIME PAROLE DA CANDIDATO PRESIDENTE: “IN CAMPO CON TUTTE LE MIE ENERGIE”

“Fare politica significa prendersi cura del proprio territorio. L’ho fatto prima da attivista, poi all’interno delle istituzioni. L’ho fatto lavorando nel concreto sui temi, facendo battaglie importanti. Sui beni comuni, sulla sanità pubblica, sull’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, la sostenibilità. Un percorso di cui vado orgoglioso e che voglio portare avanti nella mia regione. In Campania. Sono figlio di una terra straordinaria, che mi ha insegnato e dato molto. Una terra dove esistono eccellenze in tanti campi, dalla cultura al mondo dell’impresa, e dove però ci sono ancora problematiche che ne ostacolano la crescita e che non permettono di liberare tutte le energie positive che potrebbero contribuire al bene comune”. Lo scrive sui social l’ex presidente della Camera Roberto Fico. “Sono convinto che questa regione, che amo profondamente, possa esprimere un nuovo protagonismo civico grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti, ai talenti, alla partecipazione di tanti, tra cittadini, realtà sociali, imprese, che vogliano dare il loro contributo. Ed è per questo – conclude – che sono pronto a mettere in campo tutte le mie energie. Domani sarò con il presidente Conte a Napoli, perché c’è un futuro da costruire per la Campania e possiamo costruirlo tutti insieme”

