ROBERTO FICO TORNA SULLE REGIONALI 2025: “UN PROGETTO COME QUELLO DI NAPOLI”

Roberto Fico, già Presidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, piu’ volte tirato in ballo come possibile candidato alla Presidenza della Regione Campania, ospite di una nota trasmissione radiofonica, rilancia la necessità di costruire, anche in Campania, un progetto politico simile a quello che ha consentito a Gaetano Manfredi di diventare Sindaco di Napoli.

Io governatore della Campania? “Manca molto tempo, due anni sono tanti. Se ne parla, c’è la questione dei due mandati che in questo momento vanno rispettati. Ma non solo questo: in Campania dobbiamo costruire un grande progetto sulla base di quanto accaduto a Napoli, al di là dei nomi”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l’ex presidente della Camera ed esponente M5S Roberto Fico, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.