CAMPAGNA. FDI VERSO IL CONGRESSO, SI CERCANO CONSIGLIERI PER IL GRUPPO

Anche a Campagna, quello che è stato il Comune guidato per ben 10 anni dall’ex Sindaco Roberto Monaco, oggi esponente di spicco di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni si appresta a celebrare il congresso cittadino, per l’elezione del nuovo gruppo dirigenti. Il Commissario Provinciale Gambino, nei giorni scorsi, è stato a Campagna dove ha avuto diversi incontri: tra questi anche un faccia a faccia con il candidato sindaco Attilio Busillo, che ha rifiutato di costituire in Consiglio Comunale il gruppo di FDI, preferendo mantenere un profilo civico. Incontri anche con alcuni esponenti delle liste che hanno sostenuto la campagna elettorale di Pierfrancesco D’Ambrosio ed, infine, un confronto con l’ex primo cittadino Roberto Monaco. Nei prossimi giorni partirà anche una nuova campagna di tesseramento – probabilmente aperta per l’intero mese di Luglio – prima di celebrare a Settembre il nuovo congresso cittadino di Campagna.

