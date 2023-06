GIORGIA MELONI CHIUDE ALLA POSSIBILITA’ DI APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL MES

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “Voglio cercare come sempre di difendere al meglio possibile l’interesse nazionale” e discutere del Mes in questo momento “non è nell’interesse nazionale”: ha detto in Aula.

“Non ho cambiato idea sul merito”, ma propongo “un cambio di metodo. E’ tempo di capire se questo sia il momento per questo Parlamento di discutere questa materia, questa è la questione che vi pongo. Ha senso che procediamo a una ratifica senza conoscere il contesto? Senza sapere come questo strumento si inserisce nella logica più generale”, ha detto Meloni.