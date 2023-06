MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “CORSO DIAZ, A FINE LUGLIO INIZIO LAVORI”

“Nei prossimi giorni partiranno i lavori, per un totale di quasi 2 milioni di euro, per la attuazione di una grande innovazione che interesserà la grande arteria del Commercio di Mercato San Severino: Corso Diaz.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

“Si tratta” continua Somma ” di una complessa e vasta operazione di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di quella che, da anni, viene considerata la strada principale del nostro commercio. Sarà una rivoluzione con lo sguardo rivolto al futuro ma anche alla tradizione, perchè Mercato San Severino non puo’ perdere un’occasione storica per rendere moderna la propria veste ma, allo stesso tempo, non puo’ permettersi di cancellare la propria vocazione commerciale. Sarà nostra cura illustrare, nel dettaglio, l’intervento che partirà, almeno per un primo lotto, nell’ultima settimana di luglio, cercando di limitare al massimo i disagi provocati dal cantiere che verrà aperto in città. Mercato San Severino deve guardare al futuro e deve salvaguardare il passato.”