ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “PARCHEGGI, VERI HUB DI CONNETTIVITA'”

Rossella Sessa, Presidente della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani, a Palermo, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo parcheggio pubblico, realizzato grazie alla sinergia con le amministrazioni locali, in modo particolare Comune di Palermo e Regione Campania. Dall’incontro di Palermo, come sottolineato da Rossella Sessa, è emerso un nuovo concetto di “parcheggio pubblico”, inserito in un sistema piu’ ampio di mobilità.

“Quando il lavoro di squadra si trasforma in risultati concreti utili alla comunità.” E’ quanto dichiarato da Rossella Sessa, Presidente della Società Sistemi Urbani. “I parcheggi intesi non più come semplice sosta ma veri e propri hub ovvero punto di connessione strategico dove l’auto privata incontra il trasporto collettivo: meno traffico nelle aree urbane, meno emissioni inquinanti e, soprattutto, più tempo e qualità della vita delle persone.

Una nuova rete di mobilità per un’Italia più intermodale, digitale e sostenibile.”